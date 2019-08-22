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Курс доллара снижается на открытии межбанка

Новости » Финансы    22.08.2019 - 11:15
Курс доллара снижается на открытии межбанка
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 5 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 22 августа 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 25,10 гривен за доллар, курс в покупке до 25,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 27,86 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,0750 - 25,1050 грн/доллар, евро 27,8357 - 27,8665 грн/евро, российский рубль 0,3824 - 0,3830 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,0750

25,1050

EUR/UAH

27,8357

27,8665

RUB/UAH

0,3824

0,3830

Курс доллара снижается на открытии межбанка

Напомним, 21 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1200 - 25,1500 грн/доллар, евро 27,8806 - 27,9114 грн/евро, российский рубль 0,3813 - 0,3822 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 22 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,20 гривен за доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 августа установлен на таком уровне: 2520,4427 гривен за 100 долларов (+7,3127 гривен).

Напомним, заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что курс гривны к доллару в 2019 году укрепляется благодаря вложениям нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а также улучшению ситуации с платежным балансом.

Отметим, глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин считает, что экономические показатели США и их торговых партнеров свидетельствуют о невозможности политики "слабого доллара" в обозримом будущем.

НБУ на 22 августа повысил официальный курс доллара Курс доллара немного снизился на межбанке
Темы: Курс доллара
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