Курс доллара снижается на открытии межбанка

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 5 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 22 августа 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 25,10 гривен за доллар, курс в покупке до 25,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 27,86 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,0750 - 25,1050 грн/доллар, евро 27,8357 - 27,8665 грн/евро, российский рубль 0,3824 - 0,3830 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,0750 25,1050 EUR/UAH 27,8357 27,8665 RUB/UAH 0,3824 0,3830

Напомним, 21 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1200 - 25,1500 грн/доллар, евро 27,8806 - 27,9114 грн/евро, российский рубль 0,3813 - 0,3822 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 22 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,20 гривен за доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 августа установлен на таком уровне: 2520,4427 гривен за 100 долларов (+7,3127 гривен).

Напомним, заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что курс гривны к доллару в 2019 году укрепляется благодаря вложениям нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), а также улучшению ситуации с платежным балансом.

Отметим, глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин считает, что экономические показатели США и их торговых партнеров свидетельствуют о невозможности политики "слабого доллара" в обозримом будущем.