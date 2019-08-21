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Глава Совета НБУ оценил перспективы ослабления доллара

Новости » Экономика    21.08.2019 - 15:23
Глава Совета НБУ оценил перспективы ослабления доллара
Фото: Богдан Данилишин (пресс-служба НБУ)

Говорить об эпохе "слабого доллара" пока преждевременно

Экономические показатели Соединенных Штатов Америки и их торговых партнеров свидетельствуют о невозможности политики "слабого доллара" в обозримом будущем. Об этом написал глава Совета Национального банка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, мировая валютная система - сложный механизм с множеством обратных связей.

"И даже заявления президента США не особенно сильно на него влияют. Это подтверждение независимости денежно-кредитной политики", - считает он.

Разница процентных ставок четко свидетельствует о том, что нет предпосылок для ослабления доллара: 2-2,25% ставка ФРС и нулевая процентная ставка ЕЦБ, да еще и с ожиданием ее возможного снижения до минус 0,5% в сентябре, считает глава Совета НБУ.

"Как портфельные, так и институциональные инвесторы предпочитают вкладывать средства в страны с более быстро растущей экономикой. Именно такой является экономика США. Вложения в экономику Штатов допускает повышение спроса на американскую валюту, что также не может работать на ослабление доллара", - добавил он.

Глава Совета НБУ оценил перспективы ослабления доллара

Как сообщало РБК-Украина, в июле Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 3,2%. По прогнозу МВФ, ВВП США вырастет на 2,6%, ВВП еврозоны - на 1,3%.

Напомним, в Национальном банке Украины считают, что главными факторами укрепления гривны в 2019 году стали вложения нерезидентов в ОВГЗ Украины и улучшения внешней конъюнктуры.

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Темы: Курс доллара
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