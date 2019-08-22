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Курс долара знижується на відкритті міжбанку

Новини » Фінанси    22.08.2019 - 11:15
Курс долара знижується на відкритті міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 5 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 22 серпня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 25,10 гривень за долар, курс купівлі до 25,07 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 27,86 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,0750 - 25,1050 грн/долар, євро 27,8357 - 27,8665 грн/євро, російський рубль 0,3824 - 0,3830 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,0750

25,1050

EUR/UAH

27,8357

27,8665

RUB/UAH

0,3824

0,3830

Курс долара знижується на відкритті міжбанку

Нагадаємо, 21 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,1200 - 25,1500 грн/долар, євро 27,8806 - 27,9114 грн/євро, російський рубль 0,3813 - 0,3822 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 22 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,20 гривень за долар, що на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 серпня встановлено на такому рівні: 2520,4427 гривень за 100 доларів (+7,3127 гривень).

Нагадаємо, заступник глави Національного банку України Дмитро Сологуб заявив, що курс гривні до долара в 2019 році зміцнюється завдяки внескам нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), а також поліпшення ситуації з платіжним балансом.

Зазначимо, глава Ради Національного банку України Богдан Данилишин вважає, що економічні показники США і їхніх торговельних партнерів свідчать про неможливість політики "слабкого долара" в осяжному майбутньому.

НБУ на 22 серпня підвищив офіційний курс долара Курс долара трохи знизився на міжбанку
Теми: Курс долара
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