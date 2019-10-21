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Курс доллара снижается на межбанке

Новости » Экономика    21.10.2019 - 11:05
Курс доллара снижается на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар находится выше уровня 25 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 21 октября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 10 копеек до 25,03 гривен за доллар, курс в покупке до 25,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 27,95 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,0100 - 25,0300 грн/доллар, евро 27,9236 - 27,9434 грн/евро, российский рубль 0,3919 - 0,3927 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,0100

25,0300

EUR/UAH

27,9236

27,9434

RUB/UAH

0,3919

0,3927

Курс доллара снижается на межбанке

Напомним, 18 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,0900 - 25,1300 грн/доллар, евро 27,9527 - 27,9948 грн/евро, российский рубль 0,3918 - 0,3825 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,03 гривен за доллар, что на 30 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 октября установлен на таком уровне: 2503,5071 гривен за 100 долларов (+30,1219 гривен).

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 15-18 октября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 31,00 млн долларов и продал на такую же сумму - 31,00 млн долларов.

Отметим, аналитики ожидают в течение этой недели дальнейший рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанковском валютном рынке может торговаться через неделю около 25,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн.

НБУ прекратил покупку долларов на межбанке НБУ на 21 октября поднял официальный курс доллара выше 25 гривен
Темы: Курс доллара
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