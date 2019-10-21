Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар знаходиться вище рівня 25 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 21 жовтня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 10 копійок до 25,03 гривень за долар, курс купівлі до 25,01 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 27,95 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,0100 - 25,0300 грн/долар, євро 27,9236 - 27,9434 грн/євро, російський рубль 0,3919 - 0,3927 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,0100 25,0300 EUR/UAH 27,9236 27,9434 RUB/UAH 0,3919 0,3927

Нагадаємо, 18 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,0900 - 25,1300 грн/долар, євро 27,9527 - 27,9948 грн/євро, російський рубль 0,3918 - 0,3825 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,03 гривень за долар, що на 30 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 жовтня встановлено на такому рівні: 2503,5071 гривень за 100 доларів (+30,1219 гривень).

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 15-18 жовтня купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 31,00 млн доларів і продав на таку ж суму - 31,00 млн доларів.

Зазначимо, аналітики очікують протягом цього тижня подальше зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанківському валютному ринку може торгуватися через тиждень близько 25,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,2/25,5 грн.