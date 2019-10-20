Аналитики прогнозируют дальнейший рост курса доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс может вырасти до 25,5 гривен на наличном рынке

В течение следующей недели ожидается дальнейший рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,2/25,5 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, доллар на межбанке устойчиво растет с прошлого четверга и впервые с 10 сентября поднялся в ходе пятничных торгов выше отметки 25 грн

За минувшую неделю курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,8-1,8%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,53 грн до 24,73 грн (+0,8%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 24,64/24,68 до 25,09/25,13 (+1,8%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,52/24,88 до 24,83/25,17 (+1,3%/+1,2%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,5% до 1,3% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Отметим, Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2024 года, улучшив его по сравнению с июльским прогнозом. Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару составит в 2019 году 26,75 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,68 грн/доллар).

Согласно опросу НБУ за III квартал 2019 года, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 27,96 грн/доллар.