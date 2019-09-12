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НБУ на 12 сентября повысил официальный курс доллара

Новости » Финансы    12.09.2019 - 07:45
НБУ на 12 сентября повысил официальный курс доллара
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 8 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,96 гривен за доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 12 сентября установлен на таком уровне 2496,8816 гривен за 100 долларов (+8,6537 гривен).

При этом курс доллара на 11 сентября составляет 2488,2279 гривен за 100 долларов.

НБУ на 12 сентября повысил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 11 сентября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 8 копеек - 24,95 гривен за доллар, курс в покупке - 24,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 27,53 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,97 гривен за доллар, повысил его по сравнению с 10 сентября (24,85).

На межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 24,9150 - 24,9400 грн/доллар, евро 27,3940 - 27,4190 грн/евро, российский рубль 0,3809 - 0,3815 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 11 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 5 копеек до 25,10 гривен за доллар, курс евро вырос на 4 копейки до 27,76 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,84 (24,80 - 10 сентября), продажи - 25,10 (25,05 - 10 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,29 (27,26 - 10 сентября), продажи - 27,76 (27,72 - 10 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 10 сентября), продажи 3,85 (3,84 - 10 сентября) грн за 10 рублей.

Курс доллара снизился на межбанке НБУ повысил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
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