Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стотит меньше 25 грн

Курс доллара на межбанке в продаже 11 сентября 2019 года снизился на 9 копеек до 24,94 гривен за доллар, курс в покупке до 24,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 27,41 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,9150 - 24,9400 грн/доллар, евро 27,3940 - 27,4190 грн/евро, российский рубль 0,3809 - 0,3815 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,9150 24,9400 EUR/UAH 27,3940 27,4190 RUB/UAH 0,3809 0,3815

Напомним, 10 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,0000 - 25,0300 грн/доллар, евро 27,6000 - 27,6281 грн/евро, российский рубль 0,3814 - 0,3822 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,96 гривен за доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 сентября установлен на таком уровне 2496,8816 гривен за 100 долларов (+8,6537 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 11 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 5 копеек до 25,10 гривен за доллар, курс евро вырос на 4 копейки до 27,76 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,84 (24,80 - 10 сентября), продажи - 25,10 (25,05 - 10 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,29 (27,26 - 10 сентября), продажи - 27,76 (27,72 - 10 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 10 сентября), продажи 3,85 (3,84 - 10 сентября) грн за 10 рублей.