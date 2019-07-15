Курс доллара снижается на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 2 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 15 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 25,76 гривен за доллар, курс в покупке до 25,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 29,05 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,7300 - 25,7600 грн/доллар, евро 29,0234 - 29,0547 грн/евро, российский рубль 0,4096 - 0,4102 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,7300 25,7600

EUR/UAH 29,0234 29,0547

RUB/UAH 0,4096 0,4102

Напомним, 12 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,7500 - 25,7800 грн/доллар, евро 29,0778 - 29,1176 грн/евро, российский рубль 0,4081 - 0,4092 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,76 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 июля установлен на таком уровне: 2576,0584 гривен за 100 долларов (-4,1253 гривен).