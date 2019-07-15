Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 15 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 25,76 гривень за долар, курс купівлі до 25,73 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 29,05 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,7300 - 25,7600 грн/долар, євро 29,0234 - 29,0547 грн/євро, російський рубль 0,4096 - 0,4102 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,7300 25,7600

EUR/UAH 29,0234 29,0547

RUB/UAH 0,4096 0,4102

Нагадаємо, 12 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,7500 - 25,7800 грн/долар, євро 29,0778 - 29,1176 грн/євро, російський рубль 0,4081 - 0,4092 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 15 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,76 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 липня встановлено на такому рівні: 2576,0584 гривень за 100 доларів (-4,1253 гривень).