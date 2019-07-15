ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара знижується на міжбанку

Новини » Фінанси    15.07.2019 - 10:40
Курс долара знижується на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 15 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 25,76 гривень за долар, курс купівлі до 25,73 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 29,05 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,7300 - 25,7600 грн/долар, євро 29,0234 - 29,0547 грн/євро, російський рубль 0,4096 - 0,4102 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     25,7300    25,7600

EUR/UAH     29,0234    29,0547

RUB/UAH     0,4096      0,4102

Курс долара знижується на міжбанку

Нагадаємо, 12 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,7500 - 25,7800 грн/долар, євро 29,0778 - 29,1176 грн/євро, російський рубль 0,4081 - 0,4092 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 15 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,76 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 липня встановлено на такому рівні: 2576,0584 гривень за 100 доларів (-4,1253 гривень).

Аналітики спрогнозували курс долара перед виборами Курс долара знизився на міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся