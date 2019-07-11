Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 5 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 11 июля 2019 года снизился на 5 копеек до 25,86 грн/доллар, курс в покупке до 25,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 29,10 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,8300 25,8600 грн/доллар, евро 29,0778 - 29,1176 грн/евро, российский рубль 0,4081 - 0,4092 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,8300 25,8600

EUR/UAH 29,0768 29,1054

RUB/UAH 0,4104 0,4111

Напомним, 10 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,8700 - 25,9100 грн/доллар, евро 29,0778 - 29,1176 грн/евро, российский рубль 0,4081 - 0,4092 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,80 грн/доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 июля установлен на таком уровне: 2580,1837 гривен за 100 долларов (+10,1363 гривен).