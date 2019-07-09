Курс доллара снижается на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит 25,50 грн

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 9 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 11 копеек до 25,47 гривен за доллар, курс в покупке до 25,45 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 28,54 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,4500 - 25,4700 грн/доллар, евро 28,5294 - 28,5493 грн/евро, российский рубль 0,3991 - 0,3995 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,4500 25,4700

EUR/UAH 28,5294 28,5493

RUB/UAH 0,3991 0,3995

Напомним, 8 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,5650 - 25,5800 грн/доллар, евро 28,6890 - 28,6956 грн/евро, российский рубль 0,4017 - 0,4024 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,60 грн/доллар, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 июля установлен на таком уровне: 2560,2161 гривен за 100 долларов (-10,92 гривен).