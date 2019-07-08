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Курс доллара снижается на межбанке

Новости » Финансы    08.07.2019 - 17:35
Курс доллара снижается на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит 25,6 грн

Курс доллара на межбанке в продаже 8 июля 2019 года снизился на 10 копеек до 25,58 грн/доллар, курс в покупке до 25,56 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 28,69 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,5650 - 25,5800 грн/доллар, евро 28,6890 - 28,6956 грн/евро, российский рубль 0,4017 - 0,4024 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     25,5650      25,5800

EUR/UAH     28,6890      28,6956

RUB/UAH     0,4017        0,4024

Курс доллара снижается на межбанке

Напомним, 5 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,6400 - 25,6800 грн/доллар, евро 28,7680 - 28,8129 грн/евро, российский рубль 0,4019 - 0,4030 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,60 грн/доллар, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 июля установлен на таком уровне: 2560,2161 гривен за 100 долларов (-10,92 гривен).

НБУ снизил официальный курс доллара Доллар и евро продолжают снижаться на наличном рынке
Темы: Курс доллара
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