ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара знижується на міжбанку

Новини » Фінанси    09.07.2019 - 10:50
Курс долара знижується на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар коштує 25,50 грн

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 9 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 11 копійок до 25,47 гривень за долар, курс купівлі до 25,45 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 15 копійок до 28,54 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,4500 - 25,4700 грн/долар, євро 28,5294 - 28,5493 грн/євро, російський рубль 0,3991 - 0,3995 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     25,4500    25,4700

EUR/UAH     28,5294    28,5493

RUB/UAH     0,3991      0,3995

Курс долара знижується на міжбанку

Нагадаємо, 8 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,5650 - 25,5800 грн/долар, євро 28,6890 - 28,6956 грн/євро, російський рубль 0,4017 - 0,4024 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 9 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,60 грн/долар, що на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 липня встановлено на такому рівні: 2560,2161 гривень за 100 доларів (-10,92 гривень).

Курс долара знижується на міжбанку НБУ знизив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся