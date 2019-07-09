Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар коштує 25,50 грн

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 9 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 11 копійок до 25,47 гривень за долар, курс купівлі до 25,45 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 15 копійок до 28,54 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,4500 - 25,4700 грн/долар, євро 28,5294 - 28,5493 грн/євро, російський рубль 0,3991 - 0,3995 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,4500 25,4700

EUR/UAH 28,5294 28,5493

RUB/UAH 0,3991 0,3995

Нагадаємо, 8 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,5650 - 25,5800 грн/долар, євро 28,6890 - 28,6956 грн/євро, російський рубль 0,4017 - 0,4024 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 9 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,60 грн/долар, що на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 липня встановлено на такому рівні: 2560,2161 гривень за 100 доларів (-10,92 гривень).