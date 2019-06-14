Курс доллара снижается на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс доллара снизился на 7 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 14 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 7 копеек до 26,39 грн/доллар, курс в покупке до 26,36 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 29,76 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,3600 -26,3900 грн/доллар, евро 29,7340 - 29,7679 грн/евро, российский рубль 0,4091 - 0,4097 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3600 26,3900

EUR/UAH 29,7340 29,7679

RUB/UAH 0,4091 0,4097

Напомним, 13 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,4300 - 26,4650 грн/доллар, евро 29,7971 - 29,8339 грн/евро, российский рубль 0,4091 - 0,4098 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,41 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 июня установлен на таком уровне: 2641,708 гривен за 100 долларов (+1,5187 гривен).