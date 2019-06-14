Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 7 копійок

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 14 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 7 копійок до 26,39 грн/долар, курс купівлі до 26,36 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 29,76 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,3600 -26,3900 грн/долар, євро 29,7340 - 29,7679 грн/євро, російський рубль 0,4091 - 0,4097 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3600 26,3900

EUR/UAH 29,7340 29,7679

RUB/UAH 0,4091 0,4097

Нагадаємо, 13 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,4300 - 26,4650 грн/долар, євро 29,7971 - 29,8339 грн/євро, російський рубль 0,4091 - 0,4098 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,41 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 червня встановлено на такому рівні: 2641,708 гривень за 100 доларів (+1,5187 гривень).