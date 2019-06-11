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Курс доллара снижается на межбанке

Новости » Финансы    11.06.2019 - 10:35
Курс доллара снижается на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс доллара снизился на 13 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 июня 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 13 копеек до 26,19 грн/доллар, курс в покупке до 26,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 29,67 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,1700 - 26,1900 грн/доллар, евро 29,6479 - 29,6706 грн/евро, российский рубль 0,4056 - 0,4060 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,1700    26,1900

EUR/UAH     29,6479    29,6706

RUB/UAH     0,4056      0,4060

Курс доллара снижается на межбанке

Напомним, 10 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3050 - 26,3250 грн/доллар, евро 29,7325 - 29,7498 грн/евро, российский рубль 0,4062 - 0,4066 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,37 грн/доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 июня установлен на таком уровне: 2637,5022 гривен за 100 долларов (-22,0699 гривен).

Курс доллара снизился на межбанке НБУ снизил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
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