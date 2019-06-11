Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс долара знизився на 13 копійок

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 11 червня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 13 копійок до 26,19 грн/долар, курс купівлі до 26,17 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 29,67 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,1700 - 26,1900 грн/долар, євро 29,6479 - 29,6706 грн/євро, російський рубль 0,4056 - 0,4060 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1700 26,1900

EUR/UAH 29,6479 29,6706

RUB/UAH 0,4056 0,4060

Нагадаємо, 10 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3050 - 26,3250 грн/долар, євро 29,7325 - 29,7498 грн/євро, російський рубль 0,4062 - 0,4066 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,37 грн/долар, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 червня встановлено на такому рівні: 2637,5022 гривень за 100 доларів (-22,0699 гривень).