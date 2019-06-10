Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 21 копейку

Курс доллара на межбанке в продаже 10 июня 2019 года снизился на 21 копейку до 26,32 грн/доллар, курс в покупке до 26,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 28 копеек до 29,74 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3050 - 26,3250 грн/доллар, евро 29,7325 - 29,7498 грн/евро, российский рубль 0,4062 - 0,4066 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3050 26,3250

EUR/UAH 29,7325 29,7498

RUB/UAH 0,4062 0,4066

Напомним, 7 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,5000 - 26,5300 грн/доллар, евро 29,9953 - 30,0266 грн/евро, российский рубль 0,4080 - 0,4086 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,37 грн/доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 июня установлен на таком уровне: 2637,5022 гривен за 100 долларов (-22,0699 гривен).