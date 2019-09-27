Курс доллара снова снижается

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 сентября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 24,21 гривен за доллар, курс евро снизился на 16 копеек до 26,47 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,98 (23,97 - 26 сентября), продажи - 24,21 (24,27 - 26 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,08 (26,23 - 26 сентября), продажи - 26,47 (26,63 - 26 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,44 (3,45 - 26 сентября), продажи 3,79 (3,83 - 26 сентября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,80-24,40 грн/доллар, немного снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 24,08 гривен за доллар, курс в покупке до 24,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 26,27 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,07 грн/доллар, снизив его по сравнению с 26 сентября (24,19). Таким образом, официальный курс на 30 сентября будет установлен примерно на этом же уровне.

Как сообщало РБК-Украина, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве 12-26 сентября. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования. В заявлении фонда по итогам визита говорится о том, что обсуждение новой программы будет продолжаться в ближайшие недели.

Аналитики прогнозируют, что курс доллара к гривне может упасть ниже 24 грн/доллар уже в конце текущей недели.