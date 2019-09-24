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Аналитики прогнозируют падение курса доллара ниже 24 гривен

Новости » Финансы    24.09.2019 - 14:43
Аналитики прогнозируют падение курса доллара ниже 24 гривен
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вероятность падения курса доллара достаточно велика

Курс доллара в ближайшие дни на межбанке может опуститься до 24 грн, а курс покупки наличной валюты - ниже этой отметки. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, в ходе утренних торгов вторника, 24 сентября, на межбанке доллар опустился до 24,2 грн и "застыл" на этом уровне.

"Очевидно, что на рынке сохраняется превышение предложения валюты над спросом на нее, и лишь покупки НБУ валюты не дают доллару провалиться ниже", - добавил он.

Аналитик считает, что глубина падения курса доллара будет зависеть от тактики Нацбанка, от того, на каких уровнях он будет покупать валюту.

"Мы считаем достаточно вероятным, что до конца текущей недели или в самом начале следующей доллар на межбанке опуститься до 24 грн, а курс покупки наличной валюты опустится ниже этой отметки", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, 24 сентября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 11 копеек до 24,21 гривен за доллар, курс в покупке до 24,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 26,61 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на минимальном значении в 2019 году - 24,20 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 23 сентября (24,33). Таким образом, официальный курс на 25 сентября будет установлен примерно на этом же уровне.

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Темы: Курс доллара
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