Курс долара знову знижується

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 вересня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 24,21 гривень за долар, курс євро знизився на 16 копійок до 26,47 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 23,98 (23,97 - 26 вересня), продажу - 24,21 (24,27 - 26 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,08 (26,23 - 26 вересня), продажу - 26,47 (26,63 - 26 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,44 (3,45 - 26 вересня), продажу 3,79 (3,83 - 26 вересня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,80-24,40 грн/долар, трохи зменшивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 4 копійки до 24,08 гривень за долар, курс купівлі до 24,06 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 26,27 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,07 грн/долар, знизивши його порівняно з 26 вересня (24,19). Таким чином, офіційний курс на 30 вересня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, місія Міжнародного валютного фонду перебувала в Києві 12-26 вересня. Місія почала обговорення нової трирічної програми за підтримки МВФ в рамках механізму розширеного фінансування. У заяві фонду за підсумками візиту йдеться про те, що обговорення нової програми буде продовжуватися в найближчі тижні.

Аналітики прогнозують, що курс долара до гривні може впасти нижче 24 грн/долар вже в кінці поточного тижня.