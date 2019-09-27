Курс доллара снова падает на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар возобновил падение

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 27 сентября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 24,08 гривен за доллар, курс в покупке до 24,06 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 26,27 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,0600 - 24,0800 грн/доллар, евро 26,2614 - 26,2785 грн/евро, российский рубль 0,3733 - 0,3740 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,0600 24,0800 EUR/UAH 26,2614 26,2785 RUB/UAH 0,3733 0,3740

Напомним, 26 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,0900 - 24,1200 грн/доллар, евро 26,3745 - 26,3754 грн/евро, российский рубль 0,3745 - 0,3754 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,18 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 сентября установлен на таком уровне: 2418,6956 гривен за 100 долларов (+6,6757 гривен).

Таким образом, курс доллара вырос впервые с 18 сентября. Однако с начала месяца доллар потерял 4% (по сравнению с 1 сентября - 2523,2299 гривен за 100 долларов).

Как сообщало РБК-Украина, миссия Международного валютного фонда находилась в Киеве 12-26 сентября. Миссия начала обсуждение новой трехлетней программы при поддержке МВФ в рамках механизма расширенного финансирования. В заявлении фонда по итогам визита говорится о том, что обсуждение новой программы будет продолжаться в ближайшие недели.

Аналитики прогнозируют, что курс доллара к гривне может упасть ниже 24 грн/доллар уже в конце текущей недели.