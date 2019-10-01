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Курс доллара резко вырос на межбанке

Новости » Финансы    01.10.2019 - 10:36
Курс доллара резко вырос на межбанке

За два дня доллар подорожал на 50 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 1 октября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 18 копеек до 24,56 гривен за доллар, курс в покупке до 24,54 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 37 копеек до 26,74 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,5400 - 24,1600 грн/доллар, евро 26,7240 - 26,7433 грн/евро, российский рубль 0,3768 - 0,3772 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,5400

24,5600

EUR/UAH

26,7240

26,7433

RUB/UAH

0,3768

0,3772

Курс доллара резко вырос на межбанке

Напомним, 30 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,3400 - 24,3800 грн/доллар, евро 26,3485 - 26,3748 грн/евро, российский рубль 0,3750 - 0,3757 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 октября 2019 года установил официальный курсна уровне 24,19 гривен за доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 1 октября установлен на таком уровне: 2419,7474 гривен за 100 долларов (+11,4665 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины увеличил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке. В IV квартале 2019 года НБУ намерен покупать на межбанковском валютном рынке до 30 млн долларов в день для наращивания международных резервов Украины. Это на 10 млн долларов больше количественного индикатора, который действовал во II-III кварталах 2019 года.

Отметим, по данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4156,60 млн долларов и продал на 248,23 млн долларов. Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 3908,38 млн долларов.

НБУ на 1 октября повысил официальный курс доллара Курс доллара вырос на межбанке
Темы: Курс доллара
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