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НБУ увеличил план покупки валюты на межбанке

Новости » Экономика    01.10.2019 - 10:24
НБУ увеличил план покупки валюты на межбанке
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк будет выкупать до 30 млн долларов в день

Национальный банк Украины увеличил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, в IV квартале 2019 года НБУ намерен покупать на межбанковском валютном рынке до 30 млн долларов в день для наращивания международных резервов Украины. Это на 10 млн долларов больше количественного индикатора, который действовал во II-III кварталах 2019 года.

"Сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке на протяжении большей части этого года дает возможность Национальному банку и в дальнейшем пополнять международные резервы, не влияя на динамику курса гривны, определенную фундаментальными экономическими факторами", - говорится в сообщении,

Как отметили в НБУ, чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке в январе-сентябре 2019 года составила более 3,9 млрд долларов В то же время официальный курс гривны за этот же период укрепился на 12,5%.

Напомним, что с апреля 2018 года Национальный банк с целью повышения прозрачности монетарной политики в части проведения интервенций на валютном рынке начал регулярное объявление объема интервенций по покупке иностранной валюты для пополнения международных резервов Украины.

Вместе с тем, плановые объемы интервенций носят исключительно индикативный характер. В зависимости от ситуации на рынке интервенции НБУ по покупке валюты могут быть меньшими или вообще не происходить. Объемы покупки в течение дня могут превышать объявленный объем, однако такие интервенции будут проводиться для выполнения других задач, предусмотренных Стратегией валютных интервенций НБУ на 2016-2020 годы, в частности для сглаживания значительных колебаний на валютном рынке.

Отметим, по данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4156,60 млн долларов и продал на 248,23 млн долларов. Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 3908,38 млн долларов.

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