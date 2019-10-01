Курс долара різко зріс на міжбанку

За два дні долар подорожчав на 50 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 1 жовтня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 18 копійок до 24,56 гривень за долар, курс купівлі до 24,54 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 37 копійок до 26,74 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,5400 - 24,1600 грн/долар, євро 26,7240 - 26,7433 грн/євро, російський рубль 0,3768 - 0,3772 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5400 24,5600 EUR/UAH 26,7240 26,7433 RUB/UAH 0,3768 0,3772

Нагадаємо, 30 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,3400 - 24,3800 грн/долар, євро 26,3485 - 26,3748 грн/євро, російський рубль 0,3750 - 0,3757 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 1 жовтня 2019 року встановив офіційний курсна рівні 24,19 гривень за долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 1 жовтня встановлено на такому рівні: 2419,7474 гривень за 100 доларів (+11,4665 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України збільшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку. У IV кварталі 2019 року НБУ має намір купувати на міжбанківському валютному ринку до 30 млн доларів в день для нарощування міжнародних резервів України. Це на 10 млн доларів більше кількісного індикатора, який діяв у II-III кварталах 2019 року.

Відзначимо, за даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4156,60 млн доларів і продав на 248,23 млн доларів. Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 3908,38 млн доларів.