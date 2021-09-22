Официальный курс гривны к доллару на 22 сентября установлен на уровне 26,70 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара растет пятый день подряд после того, как он упал до минимума более чем за год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,7081 гривен за 1 доллар (+0,0009 грн). При этом курс доллара на 21 сентября составляет 26,7072 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)