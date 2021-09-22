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Курс доллара растет пятый день подряд

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Украина, Среда 22 сентября 2021 07:45
Курс доллара растет пятый день подряд Фото: курс доллара вырос менее чем на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 22 сентября установлен на уровне 26,70 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара растет пятый день подряд после того, как он упал до минимума более чем за год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,7081 гривен за 1 доллар (+0,0009 грн). При этом курс доллара на 21 сентября составляет 26,7072 гривен за 1 доллар.

Курс доллара растет пятый день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс доллара растет пятый день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 21 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 26,73 гривен за доллар, курс в покупке до 26,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 31,35 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается стабилизация курса доллара к гривне вблизи текущих значений. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.

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