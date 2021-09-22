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Курс долара зростає п'ятий день поспіль

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Україна, Середа 22 вересня 2021 07:45
Курс долара зростає п'ятий день поспіль Фото: курс долара виріс менш ніж на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 22 вересня встановлений на рівні 26,70 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара зростає п'ятий день поспіль після того, як він впав до мінімуму більш ніж за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 22 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,7081 гривень за 1 долар (+0,0009 грн). При цьому курс долара на 21 вересня становить 26,7072 гривень за 1 долар.

Курс долара зростає п'ятий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс долара зростає п'ятий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 21 вересня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 26,73 гривень за долар, курс в покупці до 26,71 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 31,35 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується стабілізація курсу долара до гривні поблизу поточних значень. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.

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