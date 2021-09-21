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Курс доллара перешел к росту на межбанке

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Украина, Вторник 21 сентября 2021 10:21
Курс доллара перешел к росту на межбанке Фото: курс доллара вырос на 4 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 21 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 26,73 гривен за доллар, курс в покупке до 26,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 31,35 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,7100 - 26,7300 грн/доллар, евро 31,3281 - 31,3516 грн/евро, российский рубль 0,3645 - 0,3649 грн/рубль.

Курс доллара перешел к росту на межбанке

Напомним, торги по доллару 20 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,6750 - 26,6950 грн/доллар, евро 31,2577 - 31,2705 грн/евро, российский рубль 0,3634 - 0,3638 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,70 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается стабилизация курса доллара к гривне вблизи текущих значений. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.

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