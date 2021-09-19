Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на неделю

В течение ближайшей недели ожидается стабилизация курса доллара к гривне вблизи текущих значений. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.

Аналитик напомнил, что согласно прогнозу правительства, который содержится в проекте госбюджета-2022, в текущем году обменный курс доллара ожидается на уровне 28,0 грн с последующим ростом до 28,6 грн в 2022 году.

"Следует отметить, что в последние годы прогнозы Кабмина по курсу доллара отличаются консерватизмом и по факту доллар торгуется ниже, чем заложено в бюджете. Напомним, что курс, заложенный в бюджете, является всего лишь техническим ориентиром для перевода будущих валютных потоков в гривну. Ни правительство, ни Нацбанк не ставят себе цели, чтобы курс искусственно достиг или искусственно удерживался на запланированном уровне", - добавил он.

По данным Альпари, за минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,3%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,73 до 26,67 грн (-0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 26,74/26,76 до 26,66/26,68 грн (-0,3%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,65/26,85 до 26,62/26,80 грн (-0,1%/-0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.