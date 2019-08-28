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Курс доллара растет на межбанке

Новости » Финансы    28.08.2019 - 10:40
Курс доллара растет на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 6 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 27 августа 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 6 копеек до 25,21 гривен за доллар, курс в покупке до 25,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 27,95 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,1850 - 25,2100 грн/доллар, евро 27,9352 - 27,9528 грн/евро, российский рубль 0,3791 - 0,3799 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,1850

25,2100

EUR/UAH

27,9352

27,9528

RUB/UAH

0,3791

0,3799

Курс доллара растет на межбанке

Напомним, 27 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,1300 - 25,1500 грн/доллар, евро 27,9018 - 27,9270 грн/евро, российский рубль 0,3784 - 0,3789 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,16 гривен за доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 августа установлен на таком уровне: 2516,493 гривен за 100 долларов (+10,204 гривен).

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 28 августа 2019 года привлекло в государственный бюджет 1,770 млрд грн, что больше, чем на аукционе 20 августа (1,072 млрд грн).

Как заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, Национальный банк выкупил практически всю валюту, которую нерезиденты перечислили в Украину для покупки ОВГЗ. В то же время, как отметил замглавы НБУ, цель центробанка не влияние на курсообразование, а пополнение резервов и недопущение резких колебаний.

НБУ на 28 августа повысил официальный курс доллара Курс доллара вырос на межбанке
Темы: Курс доллара
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