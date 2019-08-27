Курс доллара вырос на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 3 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 27 августа 2019 года вырос на 3 копейки до 25,15 гривен за доллар, курс в покупке до 25,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 27,92 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,1300 - 25,1500 грн/доллар, евро 27,9018 - 27,9270 грн/евро, российский рубль 0,3784 - 0,3789 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1300 25,1550 EUR/UAH 27,9018 27,9270 RUB/UAH 0,3784 0,3789

Напомним, 23 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,0900 - 25,1200 грн/доллар, евро 27,7721 - 27,8003 грн/евро, российский рубль 0,3811 - 0,3820 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,16 гривен за доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 августа установлен на таком уровне: 2516,493 гривен за 100 долларов (+10,204 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 27 августа курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 25,25 гривен за доллар, курс евро вырос на 4 копейки до 28,07 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,99 (24,96 - 23 августа), продажи - 25,21 (25,21 - 23 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,60 (27,56 - 23 августа), продажи - 28,07 (28,03 - 23 августа) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,48 - 23 августа), продажи 3,88 (3,88 - 23 августа) грн за 10 рублей.