Курс доллара растет на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 4 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 27 августа 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 4 копейки до 25,16 гривен за доллар, курс в покупке до 25,14 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 27,94 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,1400 - 25,1600 грн/доллар, евро 27,9305 - 27,9477 грн/евро, российский рубль 0,3788 - 0,3793 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1400 25,1600 EUR/UAH 27,9305 27,9477 RUB/UAH 0,3788 0,3793

Напомним, 23 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,0900 - 25,1200 грн/доллар, евро 27,7721 - 27,8003 грн/евро, российский рубль 0,3811 - 0,3820 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 27 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,06 гривен за доллар, что на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 августа установлен на таком уровне: 2506,289 гривен за 100 долларов (+2,0193 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, в течение недели ожидается незначительное снижение доллара к гривне. По прогнозам аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9/25,1 грн.