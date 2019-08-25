Эксперты дали прогноз курса доллара в конце августа

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар снова попытается пробить уровень 25 грн/доллар

В течение следующей недели ожидается незначительное снижение доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9/25,1 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, доллар устойчиво дешевел на межбанке с 15 августа, а в четверг и в начале дня пятницы тестировал уровень 25 грн в попытках опустится ниже.

"Интервенции НБУ не дали ему это сделать, и курс доллара был отброшен выше 25,1 грн. Однако на следующей неделе не оставит попыток пробить заветный уровень. Удастся ли ему это, будет зависеть от поведения Нацбанка на рынке", - подчеркнул он.

За минувшую неделю официальный курс доллара снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,2-1,1%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 25,32 грн до 25,04 грн (-1,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 25,16/25,19 до 25,10/25,13 (-0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 25,10/25,39 до 24,98/25,25 (-0,5%/-0,6%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,1%.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что оптимальным курсом гривны к доллару является рыночный курс. При этом Национальный банк Украины не собирается возвращаться к политике фиксированного курса.

Как сообщало РБК-Украина, в отчете Совета по финансовой стабильности отмечается, что вступление в силу нового валютного законодательства не повлекло нестабильности на валютном рынке Украины. В частности, стабильность на рынке сохранялась в т.ч. благодаря предложению валюты со стороны экспортеров и поступлению переводов от трудовых мигрантов. Дополнительным фактором предложения валюты в 2019 году стал рост инвестиций нерезидентов в ОВГЗ.