Курс долара росте на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 4 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 27 серпня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 25,16 гривень за долар, курс купівлі до 25,14 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 14 копійок до 27,94 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,1400 - 25,1600 грн/долар, євро 27,9305 - 27,9477 грн/євро, російський рубль 0,3788 - 0,3793 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1400 25,1600 EUR/UAH 27,9305 27,9477 RUB/UAH 0,3788 0,3793

Нагадаємо, 23 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,0900 - 25,1200 грн/долар, євро 27,7721 - 27,8003 грн/євро, російський рубль 0,3811 - 0,3820 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 27 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,06 гривень за долар, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 серпня встановлено на такому рівні: 2506,289 гривень за 100 доларів (+2,0193 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, упродовж тижня очікується незначне зниження долара до гривні. За прогнозами аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,9/25,1 грн.