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Курс доллара растет на межбанке

Новости » Финансы    26.07.2019 - 10:45
Курс доллара растет на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал на 4 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 26 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 4 копейки до 25,51 гривен за доллар, курс в покупке - 25,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 28,41 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,4800 - 25,5100 грн/доллар, евро 28,3821 - 28,4155 грн/евро, российский рубль 0,4034 - 0,4044 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     25,4800    25,5100

EUR/UAH     28,3821    28,4155

RUB/UAH     0,4034      0,4044

Курс доллара растет на межбанке

Напомним, 25 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,4450 - 25,4750 грн/доллар, евро 28,4500 - 28,4835 грн/евро, российский рубль 0,4030 - 0,4036 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,49 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 июля установлен на таком уровне: 2548,7337 гривен за 100 долларов (-2,8963 гривен).

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Темы: Курс доллара
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