Курс долара росте на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 4 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 26 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 25,51 гривень за долар, курс купівлі - 25,48 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 28,41 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,4800 - 25,5100 грн/долар, євро 28,3821 - 28,4155 грн/євро, російський рубль 0,4034 - 0,4044 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,4800 25,5100

EUR/UAH 28,3821 28,4155

RUB/UAH 0,4034 0,4044

Нагадаємо, 25 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,4450 - 25,4750 грн/долар, євро 28,4500 - 28,4835 грн/євро, російський рубль 0,4030 - 0,4036 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,49 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 липня встановлено на такому рівні: 2548,7337 гривень за 100 доларів (-2,8963 гривень).