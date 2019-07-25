Курс доллара на межбанке стабилизировался на низком уровне

Доллар стоит дешевле 25,50 грн

Курс доллара на межбанке в продаже 25 июля 2019 года не изменился - 26,47 гривен за доллар, курс в покупке - 25,44 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 28,48 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,4450 - 25,4750 грн/доллар, евро 28,4500 - 28,4835 грн/евро, российский рубль 0,4030 - 0,4036 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,4450 25,4750

EUR/UAH 28,4500 28,4835

RUB/UAH 0,4030 0,4036

Напомним, 24 июля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,4400 - 25,4700 грн/доллар, евро 28,3630 - 28,3939 грн/евро, российский рубль 0,4029 - 0,4035 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,49 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 июля установлен на таком уровне: 2548,7337 гривен за 100 долларов (-2,8963 гривен).