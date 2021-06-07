Курс доллара продолжил снижение на межбанке в начале недели

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 7 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,23 гривен за доллар, курс в покупке до 27,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 33,08 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,2100 - 27,2300 грн/доллар, евро 33,0601 - 33,0844 грн/евро, российский рубль 0,3728 - 0,3732 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,29 гривен за доллар. Курс упал на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 7 июня установлен на таком уровне: 27,2914 гривен за 1 доллар (-0,0486 грн). При этом курс доллара на 4 июня составляет: 27,3400 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума почти за 10 месяцев. Ниже курс был только 19 августа 2020 года - 27,2297 гривен за 1 доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,1 грн.