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Межбанк закрылся дальнейшим падением курса доллара

Новина українською →
Украина, Пятница 04 июня 2021 17:27
Межбанк закрылся дальнейшим падением курса доллара Фото: курс доллара на межбанке упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 4 июня 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии упал на 5 копеек до 27,26 гривен за доллар, курс в покупке до 27,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,19 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,2400 - 27,2600 грн/доллар, евро 33,1755 - 33,1999 грн/евро, российский рубль 0,3736 - 0,3740 грн/рубль.

Межбанк закрылся дальнейшим падением курса доллара

Напомним, 3 июня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,2900 - 27,3100 грн/доллар, евро 33,1491 - 33,1734 грн/евро, российский рубль 0,3725 - 0,3729 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,29 гривен за доллар. Курс упал на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 7 июня установлен на таком уровне: 27,2914 гривен за 1 доллар (-0,0486 грн). При этом курс доллара на 4 июня составляет: 27,3400 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума почти за 10 месяцев. Ниже курс был только 19 августа 2020 года - 27,2297 гривен за 1 доллар.

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