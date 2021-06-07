Курс долара продовжив зниження на міжбанку на початку тижня

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 7 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,23 гривень за долар, курс в покупці до 27,21 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 11 копійок до 33,08 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,2100 - 27,2300 грн/долар, євро 33,0601 - 33,0844 грн/євро, російський рубль 0,3728-0,3732 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 7 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривень за долар. Курс впав на 5 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 7 червня встановлено на такому рівні: 27,2914 гривень за 1 долар (-0,0486 грн). При цьому курс долара на 4 червня становить: 27,3400 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму майже за 10 місяців. Нижче курс був тільки 19 серпня 2020 року - 27,2297 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.