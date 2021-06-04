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Курс доллара упал до минимума с августа прошлого года

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Украина, Пятница 04 июня 2021 16:02
Курс доллара упал до минимума с августа прошлого года Фото: курс доллара упал до минимума почти за 10 месяцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,29 гривен за доллар. Курс упал на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 7 июня установлен на таком уровне: 27,2914 гривен за 1 доллар (-0,0486 грн). При этом курс доллара на 4 июня составляет: 27,3400 гривен за 1 доллар.

Курс доллара упал до минимума с августа прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума почти за 10 месяцев. Ниже курс был только 19 августа 2020 года - 27,2297 гривен за 1 доллар.

Курс доллара упал до минимума с августа прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 4 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,34 гривен за доллар, курс в покупке до 27,31 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 33,12 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в июне ожидается продолжение умеренного снижения курса доллара и евро к гривне. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 27,0-27,5 грн, евро - в диапазоне 32,8-33,5 грн.

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