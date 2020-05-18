Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 18 мая 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 26,59 гривен за доллар, курс в покупке до 26,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 28,87 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,5700 - 26,5900 грн/доллар, евро 28,8523 - 28,8740 грн/евро, российский рубль 0,3650 - 0,3654 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,5700 26,5900 EUR/UAH 28,8523 28,8740 RUB/UAH 0,3650 0,3654

Напомним, 15 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6100 - 26,6300 грн/доллар, евро 28,8399 - 28,8589 грн/евро, российский рубль 0,3621 - 0,3625 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 18 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 8 копеек до 26,79 гривен за доллар. Курс евро снизился на 9 копеек до 28,91 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,53 (26,60 - 15 мая), продажи - 26,79 (26,87 - 15 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,50 (28,54 - 15 мая), продажи - 28,91 (29,00 - 15 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,20 - 15 мая), продажи 3,67 (3,66 - 15 мая) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,57 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 мая установлен на таком уровне: 26,5710 гривен за 1 доллар (-0,0670 грн). При этом курс доллара на 18 мая составляет 26,6380 гривен за 1 доллар.