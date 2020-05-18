Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 18 травня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 26,59 гривень за долар, курс купівлі до 26,57 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 28,87 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,5700 - 26,5900 грн/долар, євро 28,8523 - 28,8740 грн/євро, російський рубль 0,3650 - 0,3654 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,5700 26,5900 EUR/UAH 28,8523 28,8740 RUB/UAH 0,3650 0,3654

Нагадаємо, 15 травня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,6100 - 26,6300 грн/долар, євро 28,8399 - 28,8589 грн/євро, російський рубль 0,3621 - 0,3625 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 18 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 26,79 гривень за долар. Курс євро знизився на 9 копійок до 28,91 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,53 (26,60 - 15 травня), продажу - 26,79 (26,87 - 15 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,50 (28,54 - 15 травня), продажу - 28,91 (29,00 - 15 травня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,21 (3,20 - 15 травня), продажу 3,67 (3,66 - 15 травня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 19 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,57 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 травня встановлено на такому рівні: 26,5710 гривень за 1 долар (-0,0670 грн). При цьому курс долара на 18 травня становить 26,6380 гривень за 1 долар.