Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 15 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,66 гривен за доллар, курс в покупке до 26,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 28,82 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,6450 - 26,6650 грн/доллар, евро 28,8005 - 28,8221 грн/евро, российский рубль 0,3611 - 0,3615 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6450 26,6650 EUR/UAH 28,8005 28,8221 RUB/UAH 0,3637 0,3642

Напомним, 14 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6700 - 26,6900 грн/доллар, евро 28,7849 - 28,8065 грн/евро, российский рубль 0,3584 - 0,3588 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,67 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 мая установлен на таком уровне: 26,6792 гривен за 1 доллар (-0,0105 грн). При этом курс доллара на 14 мая составляет 26,6897 гривен за 1 доллар.

Как сообщало РБК-Украина, принятый Верховной радой закон об обанкротившихся и национализированных банках дает "зеленый свет" для подписания соглашения с Международным валютным фондом.

Глава Национального банка Яков Смолий заявил, что Украина договорилась с Международным валютным фондом (МВФ) и другими международными организациями о том, что все кредиты пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета. В сумме эти средства составят около 6-6,5 млрд долларов до конца года.