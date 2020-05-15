Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 15 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,66 гривень за долар, курс купівлі до 26,64 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 28,82 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,6450 - 26,6650 грн/долар, євро 28,8005 - 28,8221 грн/євро, російський рубль 0,3611 - 0,3615 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6450 26,6650 EUR/UAH 28,8005 28,8221 RUB/UAH 0,3637 0,3642

Нагадаємо, 14 травня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,6700 - 26,6900 грн/долар, євро 28,7849 - 28,8065 грн/євро, російський рубль 0,3584 - 0,3588 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 15 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,67 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 травня встановлено на такому рівні: 26,6792 гривень за 1 долар (-0,0105 грн). При цьому курс долара на 14 травня становить 26,6897 гривень за 1 долар.

Як повідомляло РБК-Україна, прийнятий Верховною радою закон про збанкрутілі і націоналізовані банки дає "зелене світло" для підписання угоди з Міжнародним валютним фондом.

Голова Національного банку Яків Смолій заявив, що Україна домовилася з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та іншими міжнародними організаціями про те, що всі кредити підуть на покриття дефіциту державного бюджету. У сумі ці кошти складуть близько 6-6,5 млрд доларів до кінця року.