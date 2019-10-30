Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке 30 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем в продаже снизился на 12 копеек - до 24,97 гривен за доллар, курс в покупке снизился до 24,94 гривен за доллар. Курс евро опустился на 13 копеек по сравнению с 29 ноября - до 27,74 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,9400 - 24,9700 грн/доллар, евро 27,7133 - 27,7466 грн/евро, российский рубль 0,3892 - 0,3898 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,9400 24,9700 EUR/UAH 27,7133 27,7466 RUB/UAH 0,3892 0,3898

Отметим, вчера торги по доллару закрылись в диапазоне 25,0600 - 25,0900 грн/доллар, евро 27,8466 - 27,8774 грн/евро, российский рубль 0,3921 - 0,3930 грн/рубль.

Национальный банк Украины на фоне ситуации на межбанковском рынке опустил официальный курс доллара. В частности, на 31 октября 2019 года курс доллара снижен до 24,99 гривен, это на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Общая тенденция отразилась и на наличном рынке. Сегодня курс доллара в продаже опускался до 25,08 гривен за доллар, курс евро - до 27,91 гривен за евро.

В частности, 30 октября на наличном рынке средний курс покупки доллара составлял 24,84 (24,90 - 29 октября), продажи - 25,08 (25,14 - 29 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составлял 27,47 (27,47 - 29 октября), продажи - 27,91 (27,93 - 29 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составлял 3,55 (3,56 - 29 октября), продажи 3,93 (3,93 - 29 октября) грн за 10 рублей.