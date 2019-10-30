ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ опустил курс доллара ниже 25 гривен

Новости » Финансы    30.10.2019 - 16:08
НБУ опустил курс доллара ниже 25 гривен
Иллюстративное фото (pixabey)

Курс доллара снизился на 12 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 октября 2019 года опустил официальный курс доллара до 24,99 гривен, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В частности, официальный курс гривны к доллару на 31 октября установлен на таком уровне: 2499,5421 гривен за 100 долларов (-11,8384 гривен).

При этом курс доллара на 30 октября составлял 2511,3805 гривен за 100 долларов.

НБУ опустил курс доллара ниже 25 гривен

Отметим, сегодня на открытии межбанковского валютного рынка курс доллара снизился на шесть копеек - до 25,03 гривен по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Кроме того, в течение дня доллар пробивал и более низку отметку - на уровне 24,97 гривен.

В полдень Нацбанк отреагировал на укрепление гривны и опустил справочный курс до 25,00 гривен за доллар. Это на 13 копеек ниже справочного курса на 29 октября.

Напомним, аналитик "Альпари" Максим Пархоменко рассказал в комментарии РБК-Украина, каким будет курс доллара в ноябре. По его словам, в случае успешных переговоров с Международным валютным фондом о новой трехлетней программе финансирования, курс доллара может стабилизироваться на уровне 25,50 гривен. В обратном случае украинская гривна может оперативно просесть до отметки 25,60.

Курс доллара перешел к снижению
Новости Украины Национальный банк УкраиныКурс доллара
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь