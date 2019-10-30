Курс доллара перешел к росту после незначительного снижения

Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос до 25,11 гривен

Национальный банк на 30 октября 2019 года повысил курс доллара до 25,11 гривен, это на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В частности, официальный курс гривны к доллару на 30 октября установлен на таком уровне: 2511,3805 гривен за 100 долларов (+4,6661гривен).

При этом курс доллара на 29 октября составлял 2506,7144 гривен за 100 долларов.

Отметим, сегодня на открытии межбанковского валютного рынка курс доллара вырос на пять копеек - до 25,18 гривен за доллар. Однако в течение дня ситуация стабилизировалась, и торги на межбанке закрылись небольшим укреплением украинской валюты.

Национальный банк отреагировал на ситуацию на межбанке ослаблением курса гривны до 25,13 гривен за доллар. В итоге официальный курс доллара на 30 октября оказался чуть ниже прогнозируемого.

В обменных пунктах 29 октября курс доллара в продаже не изменился в сравнении с предыдущим банковским днем и составил 25,14 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 копейку - до 27,93 гривен за евро.

В частности, на наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,90 (24,86 - 28 октября), продажи - 25,14 (25,14 - 28 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,50 (27,47 - 28 октября), продажи - 27,93 (27,92 - 28 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,56 (3,56 - 28 октября), продажи 3,93 (3,93 - 28 октября) грн за 10 рублей.