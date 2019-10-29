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Курс доллара снизился на межбанке

Новости » Финансы    29.10.2019 - 17:16
Курс доллара снизился на межбанке
Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

Доллар за день подешевел на четыре копейки

Курс доллара на межбанке 29 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем в продаже снизился на четыре копейки - до 25,09 гривен за доллар, курс в покупке снизился до 25,06 гривен за доллар. Курс евро не изменился по сравнению с 28 ноября - 27,87 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,0600 - 25,0900 грн/доллар, евро 27,8466 - 27,8774 грн/евро, российский рубль 0,3921 - 0,3930 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,0600

25,0900

EUR/UAH

27,8466

27,8774

RUB/UAH

0,3921

0,3930

Отметим, вчера торги по доллару на межбанковском валютном рынке закрылись в диапазоне 25,1100 - 25,1350 грн/доллар, евро 27,8495 - 27,8747 грн/евро, российский рубль 0,3941 - 0,3946 грн/рубль.

Национальный банк Украины на фоне ситуации на межбанке немного поднял официальный курс доллара на 30 октября. В частности, курс повышен на пять копеек по сравнению с предыдущим банковским днем - до 25,11 гривен.

Сегодня в обменниках курс доллара был стабильным и составил 25,14 гривен, курс евро вырос на 1 копейку - до 27,93 гривен за евро.

Ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в интервью РБК-Украина заявил, что тренд крепкого курса гривны и низкой инфляции сохранится в следующем году.

Курс доллара сохраняется выше отметки в 25 гривен
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